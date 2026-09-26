Роман Сафиуллин вышел в четвертьфинал турнира ATP в Ханчжоу

Россиянин Роман Сафиуллин обыграл француза Кентена Алиса в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:3, 6:4 в пользу россиянина. Турнир ATP-250 проходит в китайском Ханчжоу.

Соперник Сафиуллина в четвертьфинале определится по итогам встречи китайского теннисиста Бу Юньчаокэтэ и польского спортсмена Камиля Майхшака.

29-летний Сафиуллин находится на 102-й строчке рейтинга ATP. На его счету нет побед под эгидой организации. В 2023 году он дошел до четвертьфинала Wimbledon, это стало его лучшим результатом на турнирах Большого шлема. 29-летний Кентен Алис занимает 49-е место в рейтинге ATP.

Призовой фонд турнира — более $1 млн. Действующий чемпион — представитель Казахстана Александр Бублик.