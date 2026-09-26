В ростовском Азове ввели режим ЧС после атаки ВСУ

В городе Азове Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации на территориях, пострадавших от ночной воздушной атаки со стороны Украины. Об этом сообщила в «Максе» администрация города.

Жильцов пострадавших домов эвакуировали. Часть из них находится в пункте временного размещения, другие остановились у родственников. На месте происшествия находятся глава города Иван Головнев и представители штаба по ЧС. Соблюдение прав пострадавших находится на контроле прокуратуры.

В течение ночи силы ПВО уничтожили над Ростовской областью более 30 беспилотников. В результате атаки пострадали пять человек. В Азове были повреждены несколько многоквартирных и частных домов, промышленные объекты, школа и дворец культуры.