На старт «Кросса наций» в Екатеринбурге вышли 20 тыс. человек

Более 20 тыс. человек приняли участие в главном региональном старте «Кросса нации» на территории «Екатеринбург Арены». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Сегодня жители 72 муниципальных образований региона вышли на старт, чтобы поприветствовать друг друга и еще раз показать, что мы — одна страна, один народ», — сказал заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Сергей Никонов.

Протяженность дистанции составляет 2026 м. Всего участниками стартов в регионе стали порядка 66 тыс. жителей и гостей Среднего Урала. Всероссийскому дню бега предшествовала традиционная Неделя бега — по всему региону проходили забеги, эстафеты, мастер-классы и тренировки.

Анна Капустина