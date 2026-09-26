Румыния поднимала в воздух истребители из-за активности на границе с Украиной

В ночь на 26 сентября румынское Минобороны обнаружило неопознанную воздушную цель вблизи границы с Украиной. Румыния подняла в воздух истребители. Нарушения воздушного пространства не зафиксировано, сообщило Минобороны.

Система радиолокационного наблюдения зафиксировала неизвестный объект в небе около 00:15 по местному времени (совпадает с мск) в районе приграничного украинского города Вилково. Для мониторинга ситуации с авиабазы вылетели два истребителя F-18. В 1:30 воздушную тревогу отменили, уточнили в ведомстве.

Румыния второй раз за неделю поднимает истребители из-за активности вблизи Украины. Предыдущий аналогичный инцидент был зафиксирован 24 сентября, тогда воздушное пространство страны также не было нарушено.