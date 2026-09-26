Вучич рассчитывает на продление газового контракта Сербии и России

Президент Сербии Александр Вучич после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что рассчитывает на продление контракта на поставки российского газа по льготным ценам. Действие документа истекает 30 сентября.

«Полагаю, что по итогам сегодняшнего разговора он (контракт.— “Ъ”) будет продлен, и мы обеспечим стабильные поставки газа»,— указано в сообщении Александра Вучича в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Он подчеркнул, что контракт позволит Сербии закупать газ по цене €318 за 1 тыс. куб. м вместо рыночной в €868.

Телефонный разговор Александра Вучича и Владимира Путина состоялся 26 сентября по инициативе сербской стороны. Они обсудили прошедшие выборы в Госдуму и развитие отношений двух стран в энергетике. Сербский президент сообщил господину Путину о своей предстоящей отставке 27 сентября.

Поставки газа из России в Сербию идут по «Балканскому потоку» — продолжению «Турецкого потока», который позволяет транспортировать газ из Болгарии через Сербию в Венгрию.