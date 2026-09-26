Вучич рассчитывает на продление газового контракта Сербии и России
Президент Сербии Вучич рассчитывает на продление газового контракта с Россией
Президент Сербии Александр Вучич после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что рассчитывает на продление контракта на поставки российского газа по льготным ценам. Действие документа истекает 30 сентября.
«Полагаю, что по итогам сегодняшнего разговора он (контракт.— “Ъ”) будет продлен, и мы обеспечим стабильные поставки газа»,— указано в сообщении Александра Вучича в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Он подчеркнул, что контракт позволит Сербии закупать газ по цене €318 за 1 тыс. куб. м вместо рыночной в €868.
Телефонный разговор Александра Вучича и Владимира Путина состоялся 26 сентября по инициативе сербской стороны. Они обсудили прошедшие выборы в Госдуму и развитие отношений двух стран в энергетике. Сербский президент сообщил господину Путину о своей предстоящей отставке 27 сентября.
Поставки газа из России в Сербию идут по «Балканскому потоку» — продолжению «Турецкого потока», который позволяет транспортировать газ из Болгарии через Сербию в Венгрию.
В условиях поставок газа для Сербии, описанных в марте 2026 года, цена привязана к нефтяным бенчмаркам, а сами договоренности названы гибкими. Поэтому стоимость определяется не только текущей котировкой газа: изменение нефтяных ориентиров может влиять на цену в рамках соглашения.
После окончания долгосрочного контракта летом 2025 года стороны заключали краткосрочные договоры. Продление в такой конструкции поддерживает непрерывность закупок, но оставляет условия поставок предметом последующих переговоров, а не фиксирует их на длительный период.
Сербские власти связывали российские поставки с надежностью и предсказуемостью снабжения граждан и экономики, а также с благоприятным уровнем цен. Поэтому продление важно для Белграда одновременно как способ сохранить доступ к газу и как элемент контроля затрат на энергоснабжение.