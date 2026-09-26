Путин и Вучич обсудили развитие отношений в энергетике

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем. Они обсудили прошедшие выборы в Госдуму и развитие отношений двух стран в энергетике. Беседа прошла по инициативе сербской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Господин Вучич поздравил президента России с успешным проведением выборов в Госдуму. Президент Сербии также проинформировал коллегу о подготовке к внеочередным парламентским выборам в Сербии. Стороны подчеркнули «недопустимость внешнего вмешательства в электоральные процессы».

Помимо этого президенты двух стран обсудили стратегическое партнерство в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и здравоохранении. Александр Вучич поблагодарил «за оказываемую Россией всестороннюю поддержку», в том числе в тушении лесных пожаров.

Были затронуты вопросы международной повестки дня, включая военный конфликт на Украине. Телефонный разговор прошел «в теплом, дружеском ключе», добавили в Кремле.

Поставки газа из России в Сербию идут по «Балканскому потоку» — продолжению «Турецкого потока», который позволяет транспортировать газ из Болгарии через Сербию в Венгрию. Действующий договор на поставку газа истекает 30 сентября. В «Сербиягазе» говорили, что рассчитывают продлить договор его до конца года.