В понедельник в Самаре простятся с Героем Соцтруда Максимом Оводенко

Церемония прощания с Героем Социалистическоно Труда Максимом Оводенко состоится в понедельник, 28 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Прощание пройдет с 10:00 до 12:00 в ДК «Металлург». Отпевание состоится в 13:00 в храме на кладбище «Рубежное» и захоронение в 13:45 на кладбище «Рубежное» (центральная аллея).

Бывший директор Самарского металлургического завода завода Максим Оводенко скончался в возрасте 96 лет.

Андрей Сазонов