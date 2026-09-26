В понедельник в Самаре простятся с Героем Соцтруда Максимом Оводенко
Церемония прощания с Героем Социалистическоно Труда Максимом Оводенко состоится в понедельник, 28 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
Прощание пройдет с 10:00 до 12:00 в ДК «Металлург». Отпевание состоится в 13:00 в храме на кладбище «Рубежное» и захоронение в 13:45 на кладбище «Рубежное» (центральная аллея).
Бывший директор Самарского металлургического завода завода Максим Оводенко скончался в возрасте 96 лет.