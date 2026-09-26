В Самаре скончался Герой Социалистического Труда Максим Оводенко

На 97-м году жизни скончался Максим Оводенко, известный промышленный деятель и Герой Социалистического Труда. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

На протяжении многих лет Максим Оводенко руководил Самарским металлургическим заводом, где инициировал масштабную модернизацию производственных мощностей. Благодаря его управленческим решениям объемы выпуска продукции увеличились более чем вдвое. В 1988 году предприятие установило отраслевой рекорд, выпустив 600 тыс. т проката.

При его непосредственном участии на заводе были освоены новые виды продукции, включая лакированную баночную ленту и крупногабаритные штамповки для аэрокосмической отрасли. Эти разработки стали первыми в стране и позволили расширить номенклатуру выпускаемых изделий.

Помимо производственных задач, руководитель уделял значительное внимание социальному развитию. По его инициативе в регионе возводили жилые комплексы, детские сады и школы. Также были реконструированы Дворец культуры металлургов и стадион «Металлург», а также созданы детский центр «Утенок» и Фонд милосердия и здоровья для ветеранов предприятия.

Андрей Сазонов