В Верхотурье начнут проект по восстановлению культурного наследия
В Верхотурье начались противоаварийные и реставрационные работы в доме игумена Николаевского монастыря, Преображенском храме и на куполе Крестовоздвиженского собора. Всего в городе 140 объектов культурного наследия, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях.
В рамках проекта разработали общий дизайн-код территории и концепция благоустройства городских пространств — набережной Туры, сквера «Доната Сенянского» и сквера на перекрестке улиц Комсомольской и Карла Маркса. По словам губернатора, это позволит создать единый паломнический маршрут.
«Сохранив историю и традиции, мы дадим новый импульс развитию Верхотурья и туристического потенциала Среднего Урала», — заявил Денис Паслер.
Помимо этого, к сдаче готовы четыре жилых дома для учителей и врачей. Дома трехкомнатные, площадью 74 кв. м. В течение четырех лет планируется построить 30 таких домов, чтобы привлекать в город молодые кадры и обеспечить жильем бюджетников.
В следующем году продолжится ремонт дорог с устройством ливневой канализации, мощение тротуаров и озеленение города.