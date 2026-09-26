В Верхотурье начнут проект по восстановлению культурного наследия

В Верхотурье начались противоаварийные и реставрационные работы в доме игумена Николаевского монастыря, Преображенском храме и на куполе Крестовоздвиженского собора. Всего в городе 140 объектов культурного наследия, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях.

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В рамках проекта разработали общий дизайн-код территории и концепция благоустройства городских пространств — набережной Туры, сквера «Доната Сенянского» и сквера на перекрестке улиц Комсомольской и Карла Маркса. По словам губернатора, это позволит создать единый паломнический маршрут.

«Сохранив историю и традиции, мы дадим новый импульс развитию Верхотурья и туристического потенциала Среднего Урала», — заявил Денис Паслер.

Помимо этого, к сдаче готовы четыре жилых дома для учителей и врачей. Дома трехкомнатные, площадью 74 кв. м. В течение четырех лет планируется построить 30 таких домов, чтобы привлекать в город молодые кадры и обеспечить жильем бюджетников.

В следующем году продолжится ремонт дорог с устройством ливневой канализации, мощение тротуаров и озеленение города.

Анна Капустина