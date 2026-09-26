Застройщика «Найди-Строй» обязали выплатить Ижевску почти 140 млн рублей

Суд постановил взыскать с застройщика «Найди-Строй» свыше 138 млн руб. в пользу Ижевска по иску прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного органа. По данным ведомства, из муниципальной собственности выбыло 52 земельных участка рыночной стоимостью равной взысканной сумме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Речь идет о 122 тыс. кв. м по Якшур-Бодьинскому тракту, где находится коттеджный поселок «Найди». Прокуратура установила, что в прошлом администрация города выделила застройщику землю для ведения подсобного хозяйства и завершения строительства объектов вспомогательного назначения.

«Вместе с тем ООО “Найди-Строй” на арендованном земельном участке организовало строительство жилых домов, зарегистрировало на них право собственности, после чего получило преимущественное право на выкуп земельных участков на льготных условиях»,— говорится в сообщении. В дальнейшем дома с землей продали физлицам. Суд признал заключенный договор аренды ничтожной сделкой.

Напомним, история с коттеджным поселком «Найди» легла в основу обвинения экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева в злоупотреблении должностными полномочиями (один из эпизодов инкриминируемой ему ст. 285 УК). Нефтекамский горсуд Башкирии пришел к выводу, что обвиняемый незаконно изменил вид разрешенного использования участка (ВРИ) в пригороде Ижевска, где в дальнейшем был возведен поселок. В частности, чета Бекмеметьева приобрела там дом. Сторона защиты отвергает обвинения. Верховный суд Башкирии сохранил приговор, готовится жалоба в кассационную инстанцию.

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