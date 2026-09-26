Вилли Саньоль покинул пост главного тренера сборной Грузии по футболу
Француз Вилли Саньоль покинул пост главного тренера сборной Грузии по футболу. Его сменит грузинский футбольный тренер Рамаз Сванадзе. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Грузии.
Контракт с Рамазом Сванадзе заключен до конца 2028 года. До этого он возглавлял молодежную сборную Грузии до 21 года, с которой дважды доходил до финального этапа чемпионата Европы. В последних трех матчах отборочного раунда молодежной сборной Грузии Рамаза Сванадзе заменит его помощник Георгий Адамия.
Вилли Саньоль начал работу с национальной командой в феврале 2021 года. За это время сборная провела 57 матчей под его руководством. При нем сборная Грузии впервые в истории дошла до финального этапа чемпионата Европы — Евро-2024. На турнире команда смогла пройти групповой этап и дошла до 1/8 финала.
В конце сентября сборная Грузии стартовала в сезоне Лиги наций 2026/27 с домашнего поражения от Северной Ирландии со счетом 0:1. В текущем розыгрыше Лиги наций грузинская команда выступает в дивизионе B. Ее соперники — Австрия, Ирландия, Словения и Украина.
При Вилли Саньоле сборная Грузии играла в атакующем футболе: в июне 2024 года, во время Евро-2024, его команду отмечали именно за наступательный стиль, а сам тренер не переходил на предельно оборонительную игру «автобусом».
Эта игровая идентичность — часть наследия, с которым теперь предстоит работать Рамазу Сванадзе, возглавившему команду после исторического выступления на чемпионате Европы.