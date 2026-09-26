Француз Вилли Саньоль покинул пост главного тренера сборной Грузии по футболу. Его сменит грузинский футбольный тренер Рамаз Сванадзе. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Грузии.

Контракт с Рамазом Сванадзе заключен до конца 2028 года. До этого он возглавлял молодежную сборную Грузии до 21 года, с которой дважды доходил до финального этапа чемпионата Европы. В последних трех матчах отборочного раунда молодежной сборной Грузии Рамаза Сванадзе заменит его помощник Георгий Адамия.

Вилли Саньоль начал работу с национальной командой в феврале 2021 года. За это время сборная провела 57 матчей под его руководством. При нем сборная Грузии впервые в истории дошла до финального этапа чемпионата Европы — Евро-2024. На турнире команда смогла пройти групповой этап и дошла до 1/8 финала.

В конце сентября сборная Грузии стартовала в сезоне Лиги наций 2026/27 с домашнего поражения от Северной Ирландии со счетом 0:1. В текущем розыгрыше Лиги наций грузинская команда выступает в дивизионе B. Ее соперники — Австрия, Ирландия, Словения и Украина.