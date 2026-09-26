В Тюмени 16-летний подросток врезался в ограждение на автомобиле

В Тюмени 16-летний подросток без водительских прав врезался в металлическое ограждение на развязке улиц Широтной и Мельникайте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Тюменской области Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

По данным ведомства, рано утром 26 сентября автомобиль «Тойота» под управлением школьника не справился с управлением, въехал в металлическое ограждение, после чего опрокинулся. Подросток получил тяжелые травмы.

Как уточнили в Госавтоинспекции, подросток находился в гостях у отца на дне рождения. Под утро отец дал сыну ключи от автомобиля, который принадлежит его новой супруге, чтобы мальчик поехал домой к матери.

Собственницу автомобиля привлекли к административной ответственности за передачу управления транспортом лицу, заведомо не имеющему соответствующего права. У подростка возьмут пробы, чтобы установить, был ли он трезвым.

Анна Капустина