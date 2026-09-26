Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 8,6 км
Вулкан Шивелуч сегодня утром выбросил столб пепла на высоту до 8,6 км. Об этом сообщила Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности. В KVERT уточнили, что извержение вулкана «сопровождается мощной газопаровой активностью». Пепловый шлейф распространяется в западном направлении от вулкана, вглубь полуострова. В Тигильском муниципальном округе возможно выпадение вулканического пепла.
Вулкан Шивелуч в высоту достигает 3 283 м над уровнем моря. Он расположен в 450 км от Петропавловска-Камчатского. Ближайший к нему населенный пункт — поселок Ключи — расположен в 50 км от подножия исполина. Шивелуч считается одним из самых активных вулканов на полуострове Камчатка. В конце июля два поселка накрыло пеплом из-за выбросов на вулкане.
Оранжевый код для Шивелуча означает, что у вулкана в любой момент возможны пепловые выбросы, опасные для авиации. Именно так значение этого режима описывалось для Шивелуча в июле 2025 года.
Риск касается не только местных авиаперевозок. В октябре 2025 года к зоне потенциальной угрозы относили также маршруты международных авиакомпаний между США и Юго-Восточной Азией, проходящие у восточного побережья Камчатки.