Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 8,6 км

Вулкан Шивелуч сегодня утром выбросил столб пепла на высоту до 8,6 км. Об этом сообщила Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности. В KVERT уточнили, что извержение вулкана «сопровождается мощной газопаровой активностью». Пепловый шлейф распространяется в западном направлении от вулкана, вглубь полуострова. В Тигильском муниципальном округе возможно выпадение вулканического пепла.

Вулкан Шивелуч в высоту достигает 3 283 м над уровнем моря. Он расположен в 450 км от Петропавловска-Камчатского. Ближайший к нему населенный пункт — поселок Ключи — расположен в 50 км от подножия исполина. Шивелуч считается одним из самых активных вулканов на полуострове Камчатка. В конце июля два поселка накрыло пеплом из-за выбросов на вулкане.