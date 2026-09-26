Вице-спикер пермского ЗакСа Айтакова представит Удмуртию и Пермский край в Думе

Депутатом Госдумы от КПРФ по Удмуртии и Пермскому краю станет первый секретарь пермского крайкома, зампредседателя Заксобрания Пермского края Ксения Айтакова. Об этом сообщили в реготделении партии в Удмуртии. В региональной группе она занимает вторую позицию после снятого с выборов блогера-миллионника Николая Бондаренко (см. «Ъ-Удмуртия» от 7 сентября).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Зампредседателя Заксобрания Пермского края Ксения Айтакова стала в октябре 2021 года, первым секретарем крайкома КПРФ — в мае 2018 года. В 2020-м и 2025 годах она участвовала в выборах губернатора Пермского края. Ксения Айтакова руководила фракцией в краевом парламенте в 2013-2016 годах. По первому высшему образованию коммунистка является учителем-логопедом, по второму — юристом. Ей 44 года.

Напомним, по итогам выборов в Госдуму КПРФ получила 37 мандатов, «Единая Россия» — 349, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — 1, самовыдвиженцы — 4. Первое заседание нового созыва нижней палаты запланировано на 30 сентября.

По итогам выборов ЕР, «Новые люди» и ЛДПР укрепили свои позиции в Удмуртии в сравнении с голосованием пятилетней давности. Более того, партия Андрея Нечаева заняла в регионе третье место. Наименьшую активность избиратели проявили в Ижевске, где явка составила порядка 40%. Эксперты называют нынешние выборы самыми скучными и считают показатели большинства партий заслугой исключительно федеральной повестки.

Подробнее об этом читайте в материале «Могли быть любые фамилии, и это бы сильно на результате не сказалось».