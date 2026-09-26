Екатеринбург вошел в тройку городов по росту дохода населения

Екатеринбург вошел в тройку российских городов — лидеров по темпам роста среднедушевых доходов по итогам января—сентября 2026 года. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при Правительстве РФ.

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Среднедушевой доход в Екатеринбурге оценивается в 87 тыс. руб. в месяц, за год показатель вырос на 21%. Такой же рост зафиксирован в Артеме и Батайске. Среди городов-миллионников Екатеринбург занял первое место по темпам роста.

По уровню дохода Екатеринбург занял 15-е место среди 170 исследованных городов и третье среди миллионников. Выше показатели в Москве (102 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (98 тыс. руб.).

В свердловском Первоуральске средний доход составил 67 тыс. руб. в месяц (+15% за год), в Нижнем Тагиле — в 62 тыс. руб. (+13%), в Каменске-Уральском — в 58 тыс. руб. (+7%).

Анна Капустина