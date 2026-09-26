Правительство ввело пошлину в 35% на БАДы из недружественных стран
Правительство России ввело таможенные пошлины в размере 35% на биологически активные добавки к пище из недружественных стран. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Документ вступит в силу спустя семь дней после опубликования и будет действовать до конца 2027 года. Пошлины не будут распространяться на БАДы из Венгрии и Словакии.
По данным ЦРПТ (системы «Честный знак») за 2025 год, на импорт приходится около 16% всех вводимых в оборот БАДов в России. Большая часть ввозимой продукции приходится на страны ЕАЭС. Среди них около 45% импорта поступает в Россию из Киргизии.
Подробнее о рынке БАДов в России — в материале «Ъ» «Вот новый оборот».
Для импортеров пошлина означает дополнительное давление на себестоимость БАДов. Это особенно важно для рынка, где многие добавки производятся из импортного сырья, а закупки оплачиваются в юанях или долларах: к уже существующим логистическим и валютным издержкам добавляется тарифный фактор, который способен ухудшить рентабельность или отразиться на розничной цене.
Структура предложения может смещаться в сторону брендов из дружественных стран и продукции, выпускаемой в России. Дистрибуторы уже искали такие бренды из-за проблем с поставками, логистикой и платежами, а распространенная практика контрактного производства позволяет выпускать добавки под разными марками на одной площадке; поэтому иностранный бренд не всегда означает ввоз готового продукта, а конкуренция будет зависеть не только от страны происхождения марки, но и от места производства.