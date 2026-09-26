Правительство ввело пошлину в 35% на БАДы из недружественных стран

Правительство России ввело таможенные пошлины в размере 35% на биологически активные добавки к пище из недружественных стран. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ вступит в силу спустя семь дней после опубликования и будет действовать до конца 2027 года. Пошлины не будут распространяться на БАДы из Венгрии и Словакии.

По данным ЦРПТ (системы «Честный знак») за 2025 год, на импорт приходится около 16% всех вводимых в оборот БАДов в России. Большая часть ввозимой продукции приходится на страны ЕАЭС. Среди них около 45% импорта поступает в Россию из Киргизии.

Подробнее о рынке БАДов в России — в материале «Ъ» «Вот новый оборот».