Избирком Удмуртии зарегистрировал депутатами ГД Андрея Исаева и Олега Гарина

Избирком Удмуртии зарегистрировал депутатами Госдумы победителей в двух одномандатных округах, кандидатов от «Единой России» (ЕР) Олега Гарина и Андрея Исаева. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Напомним, они являются действующими депутатами Госдумы от республики. На выборах 18-20 сентября Олег Гарин набрал 44,03% голосов, Андрей Исаев — 44,85%. В целом по итогам выборов партия ЕР получила в нижней палате 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — 1, самовыдвиженцы — 4. Первое заседание нового созыва Госдумы запланировано на 30 сентября.

По итогам выборов ЕР, «Новые люди» и ЛДПР укрепили свои позиции в Удмуртии в сравнении с голосованием пятилетней давности. Более того, партия Андрея Нечаева заняла в регионе третье место. Наименьшую активность избиратели проявили в Ижевске, где явка составила порядка 40%. Эксперты называют нынешние выборы самыми скучными и считают показатели большинства партий заслугой исключительно федеральной повестки.

Подробнее об этом читайте в материале «Могли быть любые фамилии, и это бы сильно на результате не сказалось».