В Свердловской области откроют десять секций по фиджитал-спорту

В десяти муниципалитетах Среднего Урала появятся постоянные секции по фиджитал-спорту. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бадиков / Коммерсантъ Фото: Максим Бадиков / Коммерсантъ

Игровые приставки и PlayStation 5 получили школы и техникумы Сысерти, Полевского, Тавды, Верхотурья, Новой Ляли, Березовского, Краснотурьинска, Сухого Лога, Алапаевска и Первоуральска.

Участниками проекта станут более 1,5 тыс. школьников и студентов. Они смогут заниматься на постоянной основе, обучаться и участвовать в региональных и всероссийских соревнованиях.

Оборудование передали в рамка проекта «Cпорт первых», который получил грантовую поддержку в размере 1,7 млн руб из средств президентского гранта и областного бюджета.

Анна Капустина