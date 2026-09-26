Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Свердловской области откроют десять секций по фиджитал-спорту

В десяти муниципалитетах Среднего Урала появятся постоянные секции по фиджитал-спорту. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Фото: Максим Бадиков / Коммерсантъ

Фото: Максим Бадиков / Коммерсантъ

Игровые приставки и PlayStation 5 получили школы и техникумы Сысерти, Полевского, Тавды, Верхотурья, Новой Ляли, Березовского, Краснотурьинска, Сухого Лога, Алапаевска и Первоуральска.

Участниками проекта станут более 1,5 тыс. школьников и студентов. Они смогут заниматься на постоянной основе, обучаться и участвовать в региональных и всероссийских соревнованиях.

Оборудование передали в рамка проекта «Cпорт первых», который получил грантовую поддержку в размере 1,7 млн руб из средств президентского гранта и областного бюджета.

Анна Капустина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд