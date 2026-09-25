Соседи Ирана пошли по пути сопротивления

Решение США возобновить переговоры с Ираном «на полях» Генеральной ассамблеи (ГА) ООН встретило сопротивление со стороны некоторых стран Персидского залива. Саудовская Аравия и ОАЭ выступили против уступок Исламской Республике, которая в ходе контактов в Нью-Йорке выдвинула Соединенным Штатам прежние условия — снять блокаду с ее морских портов и разморозить зарубежные активы. Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы арабские страны и Иран созвали собственные консультации, которые бы привели к мирному соглашению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wu Xiaoling / Global Look Press Фото: Wu Xiaoling / Global Look Press

О том, что некоторые страны Персидского залива пытаются вмешаться в переговорный процесс между США и Ираном, возобновившийся вечером 22 сентября «на полях» 81-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке, рассказали два дня спустя источники The Wall Street Journal (WSJ). По их словам, Саудовская Аравия и Эмираты потребовали от администрации Дональда Трампа, чтобы та продолжила кампанию санкционного давления на Иран «Экономический изгой», стартовавшую 24 августа, а также сохранила блокаду морских портов Исламской Республики, возобновившуюся 14 июля. Позиция двух аравийских государств, как отмечают собеседники WSJ, значительно усложнила попытки Вашингтона договориться с Тегераном.

Опосредованные консультации Ирана и США в Нью-Йорке стартовали 22 сентября, впервые с июня. Тегеран представил американцам семидневный план прекращения огня. «Через посредников мы направили Соединенным Штатам план, согласно которому, если будут выполнены определенные условия, Ормузский пролив будет открыт к концу седьмого дня, и переговоры (по наиболее значительным вопросам.— “Ъ”) возобновятся»,— проинформировал на брифинге 24 сентября министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, который возглавил переговорную делегацию Исламской Республики в Нью-Йорке.

Как уточнил дипломат, согласно представленному американским официальным лицам проекту, в течение семи дней все боевые действия, включая израильскую военную операцию против группировки «Хезболла» в Ливане, должны полностью прекратиться.

В этот период Соединенные Штаты, как рассчитывает иранская сторона, должны освободить активы Ирана, замороженные в зарубежных банках (примерный объем оценивается в $12 млрд), отменить санкционные ограничения против иранской нефтяной промышленности и снять военно-морскую блокаду. По завершении этого периода иранская сторона готова полностью открыть Ормузский пролив, основные маршруты в котором она заблокировала с начала войны.

По прошествии семидневного периода, отметил господин Аракчи, Соединенные Штаты и Иран должны начать всеобъемлющие переговоры по иранской ядерной программе.

Представленное Ираном предложение де-факто повторяет основные положения подписанного 17 июня американо-иранского меморандума о взаимопонимании, утверждают иранские дипломаты. Однако, по их словам, главная цель нынешней инициативы — ускорить переговоры. «Иранская дорожная карта представляет собой своего рода подробную программу будущих содержательных переговоров по прекращению конфликта и достижению всеобъемлющего урегулирования противоречий с Вашингтоном,— заявил источник эмиратского издания The National.— В ней также переформулированы или обобщены результаты предыдущих переговорных раундов, при этом особо выделены насущные вопросы, требующие немедленных действий».

Отдельно в новом предложении прописан пункт о ненападении на арабские страны, где расположены американские войска, обращают внимание источники The National. В ходе полномасштабной войны на Ближнем Востоке, начавшейся с американо-израильских ударов по Ирану 28 февраля 2026 года, Исламская Республика поразила примерно 20 военных объектов, к которым имели доступ американские военнослужащие, в 8 арабских странах Ближнего Востока.

По данным The National, американская переговорная команда отдельно сообщила иранским переговорщикам, что попытается убедить своих союзников в арабском мире провести внутрирегиональный саммит с Ираном, чтобы оформить мирное соглашение и положить конец боевым действиям. Как полагают источники The National, Соединенные Штаты сделали ставку на процесс ирано-арабского примирения, чтобы в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США представить это как крупную дипломатическую победу, которая должна стать альтернативой полноценному военному триумфу. Но страны Персидского залива, судя по всему, от этой идеи не в восторге.

Позиция Саудовской Аравии и ОАЭ — не единственная проблема в рамках урегулирования. Как утверждает WSJ, иранские дипломаты сообщили арабским коллегам в кулуарах ГА ООН, что многое в работе над соглашением будет зависеть от позиции Корпуса стражей Исламской революции — влиятельной в Иране военно-политической организации, которая в ходе внутригосударственных дискуссий не раз подчеркивала свою готовность продолжать затяжную войну.

Нил Кербелов