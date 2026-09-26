Reuters: США и Иран начали обсуждать план по открытию Ормузского пролива
Власти США ведут с Ираном «позитивные и конструктивные обсуждения» по представленному Тегераном семидневному плану прекращения огня, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Также идут переговоры насчет ядерной программы Исламской Республики, заявил собеседник агентства.
Представленный семидневный план предусматривает возобновление безопасного судоходства через Ормузский пролив и перезапуск широких переговоров, сообщал вчера глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Подробные детали этого плана пока не раскрывались, однако сегодня господин Аракчи заявил, что требования к США по этому плану «не новы: они уже зафиксированы в меморандуме о взаимопонимании».
Решение возобновить переговоры с Ираном встретило сопротивление со стороны некоторых стран Персидского залива, рассказали источники The Wall Street Journal. Саудовская Аравия и ОАЭ выступили против уступок Исламской Республике.
Подробнее — в материале «Ъ» «Соседи Ирана пошли по пути сопротивления».
Возобновление судоходства через Ормузский пролив требует не только прекращения огня, но и согласования того, кто организует проход судов и по каким маршрутам. В июле 2026 года Иран исходил из того, что именно он должен направлять торговые суда по указанным им путям, тогда как США отвергали любые формы иранского контроля над проливом, включая плату за проход. Проведение американскими силами судов по маршруту вдоль побережья Омана, не согласованному с Тегераном, Иран расценил как нарушение меморандума.
Отдельным условием остаются последствия прежней блокировки водного пути. В июле 2026 года Иран говорил об обязательстве бесплатно пропускать торговые суда на время переговоров и восстановить судоходство до довоенного уровня в течение 30 дней, а в августе связывал открытие пролива с компенсациями со стороны США. В обсуждавшейся схеме стороны также должны были в течение 30 дней приступить к разминированию заблокированных районов пролива, поэтому устойчивое открытие зависит от согласования режима прохода, финансовых претензий и мер безопасности.