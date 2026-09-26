Reuters: США и Иран начали обсуждать план по открытию Ормузского пролива

Власти США ведут с Ираном «позитивные и конструктивные обсуждения» по представленному Тегераном семидневному плану прекращения огня, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Также идут переговоры насчет ядерной программы Исламской Республики, заявил собеседник агентства.

Представленный семидневный план предусматривает возобновление безопасного судоходства через Ормузский пролив и перезапуск широких переговоров, сообщал вчера глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Подробные детали этого плана пока не раскрывались, однако сегодня господин Аракчи заявил, что требования к США по этому плану «не новы: они уже зафиксированы в меморандуме о взаимопонимании».

Решение возобновить переговоры с Ираном встретило сопротивление со стороны некоторых стран Персидского залива, рассказали источники The Wall Street Journal. Саудовская Аравия и ОАЭ выступили против уступок Исламской Республике.

Подробнее — в материале «Ъ» «Соседи Ирана пошли по пути сопротивления».