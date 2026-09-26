WP: разведка США допускает стремление Саудовской Аравии создать ядерное оружие

Саудовская Аравия не исключает для себя возможность создания ядерного оружия, считает разведывательное сообщество США. Такой вывод содержится в документах, которые американские спецслужбы передали Конгрессу, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Издание указывает, что отчет спецслужб усугубил опасения членов Конгресса по поводу соглашения Дональда Трампа с Эр-Риядом в сфере гражданской атомной энергетики. Законодатели опасаются, что сделка открывает Саудовской Аравии путь к созданию ядерного оружия и запустит гонку вооружений в регионе.

Госдепартамент, который также направил в Конгресс собственные соображения насчет сделки с Эр-Риядом, выражает гораздо больше уверенности в гарантиях и защитных механизмах со стороны саудовского правительства, чем разведка. В комментарии изданию в ведомстве заявили, что Соединенные Штаты «не поддерживают и не будут поддерживать саудовскую программу ядерного оружия».

Договор между США и Саудовской Аравией, рассчитанный на 30 лет, заключили еще 22 июля. Он дает Эр-Рияду технологии и оборудование из США, а ключевой частью многомиллиардной сделки станет возведение американской Westinghouse реакторов AP1000 на саудовской территории.

WP сообщает, что американские демократы опасаются, что разрешение Эр-Рияду обогащать уран до 20% создаст риски утечки ядерных материалов для военных целей. Сейчас Капитолий проводит трехмесячную экспертизу документа, по итогам которой законодатели могут заблокировать инициативу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ядерную сделку спрятали в письмах».