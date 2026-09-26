Глава Йемена призвал граждан к мобилизации из-за наступления хуситов

Глава Руководящего президентского совета Йеменa Рашад аль-Алими призвал граждан помочь стране из-за эскалации конфликта с хуситами. Он попросил жителей страны внести вклад в защиту республики и пополнять ряды правительственных войск.

«Я призываю сынов нашего великого народа к всеобщей и национальной мобилизации, к сплочению вокруг своих вооруженных сил и сил безопасности»,— заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

В выступлении, которое приурочено к годовщине антимонархической революции, господин аль-Алими также объявил о возможности вступить в ряды сторонников законной власти для тех, кто ранее воевал за хуситов, но решил отречься от движения. «На каждого, кто... решит порвать с террористическими формированиями хуситов и прекратит участие в боевых действиях на их стороне или деятельность в их интересах, будет распространяться всеобщая амнистия, которая будет объявлена позднее»,— сказал он.

Конфликт между Саудовской Аравией и хуситами, идущий с 2014 года, резко обострился в июле: стороны снова начали обмениваться ударами, а «Ансар Аллах» пошла в наступление. К середине сентября группировка закрепилась на западе Йемена и взяла под контроль стратегический Баб-эль-Мандебский пролив — важный морской путь в обход Ормузского пролива.

Подробнее — в материале «Ъ» «Хуситы прорубили окно к проливу».