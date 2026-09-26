Глава Йемена призвал граждан к мобилизации из-за наступления хуситов
Глава Йемена призвал граждан вступать в армию и пообещал амнистию хуситам
Глава Руководящего президентского совета Йеменa Рашад аль-Алими призвал граждан помочь стране из-за эскалации конфликта с хуситами. Он попросил жителей страны внести вклад в защиту республики и пополнять ряды правительственных войск.
«Я призываю сынов нашего великого народа к всеобщей и национальной мобилизации, к сплочению вокруг своих вооруженных сил и сил безопасности»,— заявил он (цитата по «Интерфаксу»).
В выступлении, которое приурочено к годовщине антимонархической революции, господин аль-Алими также объявил о возможности вступить в ряды сторонников законной власти для тех, кто ранее воевал за хуситов, но решил отречься от движения. «На каждого, кто... решит порвать с террористическими формированиями хуситов и прекратит участие в боевых действиях на их стороне или деятельность в их интересах, будет распространяться всеобщая амнистия, которая будет объявлена позднее»,— сказал он.
Конфликт между Саудовской Аравией и хуситами, идущий с 2014 года, резко обострился в июле: стороны снова начали обмениваться ударами, а «Ансар Аллах» пошла в наступление. К середине сентября группировка закрепилась на западе Йемена и взяла под контроль стратегический Баб-эль-Мандебский пролив — важный морской путь в обход Ормузского пролива.
Подробнее — в материале «Ъ» «Хуситы прорубили окно к проливу».
Продвижение хуситов к Баб-эль-Мандебскому проливу имеет критическое значение. Захват прибрежного города Моха обеспечил им плацдарм для дальнейшего продвижения и высадки на острова в проливе. Последующий захват островов Зукар и Перим значительно увеличил возможности хуситов по огневому контролю над проливом. Это привело к сокращению транзита торговых судов с 30 до 6 в день, а Саудовская Аравия начала перенаправлять свои танкеры на другие маршруты, что демонстрирует способность хуситов влиять на судоходство.
Призыв Руководящего президентского совета Йемена к всеобщей мобилизации является ответом на эти стратегические угрозы, а также на продолжающееся наступление хуситов на провинцию Мариб. В Марибе сосредоточена основная часть нефтегазовой инфраструктуры, являющаяся главным источником доходов центрального правительства, и ее захват позволит хуситам обрести экономическую самодостаточность. Предложение амнистии направлено на ослабление хуситов изнутри, поскольку они сохраняют наступательный потенциал и мощности по производству вооружений, несмотря на интенсивные удары.