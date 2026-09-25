Politico: Белый дом рассматривает альтернативы запрету на экспорт дизеля

Администрация американского президента Дональда Трампа до сих пор не определилась с мерами по сдерживанию растущих цен на дизельное топливо. В начале недели Белый дом обсуждал запрет на экспорт дизеля, однако сейчас рассматривает более мягкие меры, пишет Politico со ссылкой на источники.

Собеседники издания говорят, что Дональд Трамп намерен объявить о введении каких-либо мер к началу следующей недели. Окончательного решения по этому вопросу, по их словам, до сих пор нет. «Президент хочет видеть снижение цен на дизельное топливо на автозаправках и рассматривает все имеющиеся варианты»,— сказал неназванный представитель Белого дома.

Одним из первых вариантов администрация Дональда Трампа рассматривала запрет на экспорт дизельного топлива сроком на 90 дней. Как пишет Politico, экономисты и аналитики предупреждают, что такая мера, напротив, поднимет цены и усложнит производство топлива. Среди обсуждаемых сейчас в Белом доме альтернатив — увеличение оборота «окрашенного дизеля» (используется в сельском хозяйстве, строительстве и не облагается налогами), а также отмена акцизов на дизель в отдельных штатах.

Операция США и Израиля в Иране привела к блокировке судоходства в Ормузском проливе, через который до начала боевых действий проходило около 20% мировых поставок нефти. К сентябрю дизельное топливо на американском рынке впервые подорожало до $6,5 за галлон (около 3,8 л).