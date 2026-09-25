Politico: Белый дом рассматривает альтернативы запрету на экспорт дизеля
Администрация американского президента Дональда Трампа до сих пор не определилась с мерами по сдерживанию растущих цен на дизельное топливо. В начале недели Белый дом обсуждал запрет на экспорт дизеля, однако сейчас рассматривает более мягкие меры, пишет Politico со ссылкой на источники.
Собеседники издания говорят, что Дональд Трамп намерен объявить о введении каких-либо мер к началу следующей недели. Окончательного решения по этому вопросу, по их словам, до сих пор нет. «Президент хочет видеть снижение цен на дизельное топливо на автозаправках и рассматривает все имеющиеся варианты»,— сказал неназванный представитель Белого дома.
Одним из первых вариантов администрация Дональда Трампа рассматривала запрет на экспорт дизельного топлива сроком на 90 дней. Как пишет Politico, экономисты и аналитики предупреждают, что такая мера, напротив, поднимет цены и усложнит производство топлива. Среди обсуждаемых сейчас в Белом доме альтернатив — увеличение оборота «окрашенного дизеля» (используется в сельском хозяйстве, строительстве и не облагается налогами), а также отмена акцизов на дизель в отдельных штатах.
Операция США и Израиля в Иране привела к блокировке судоходства в Ормузском проливе, через который до начала боевых действий проходило около 20% мировых поставок нефти. К сентябрю дизельное топливо на американском рынке впервые подорожало до $6,5 за галлон (около 3,8 л).
Запрет экспорта не гарантирует быстрого снижения цен на АЗС. Оптовый рынок реагирует на такие решения почти сразу, но розничные цены — с задержкой в полтора-два месяца, поскольку топливо сначала нужно закупить и доставить на заправки. Кроме того, эффективность полного или частичного запрета зависит от совокупных мощностей американских НПЗ: ограничение экспорта само по себе не увеличивает выпуск топлива.
В сентябре 2026 года побережье Мексиканского залива США стало центром мировых поставок дизеля на фоне дефицита продукта и ограничений на поставки из других регионов. Американские производители нарастили экспорт до рекордного уровня, но это сопровождалось ростом цен на их продукцию, поэтому решение об ограничении вывоза затрагивает одновременно внутреннее предложение, загрузку НПЗ и уже сложившийся экспортный поток.