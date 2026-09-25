Брюссель призвал страны ЕС сократить потребление газа из-за роста цен
Руководство Евросоюза призвало страны объединения сократить потребление газа из-за роста цен на энергоносители. Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в письме главам профильных ведомств стран ЕС. С документом ознакомился Reuters.
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«Я призываю вас рассмотреть возможность принять или продлить меры, которые помогут пополнить запасы (газа.— “Ъ”) или снизят потребление газа и электроэнергии настолько, насколько необходимо»,— указано в письме.
По словам Дана Йоргенсена, Евросоюз лучше подготовлен к зиме, чем в 2021 году. Однако страны ЕС должны принять дополнительные меры из-за кризиса поставок энергоресурсов, подчеркнул еврокомиссар.
Ситуация на мировом рынке энергоресурсов обострилась из-за конфликта на Ближнем Востоке. Это спровоцировало рост цен на топливо в различных регионах. Так, в Германии цена на дизель достигла в середине сентября исторического максимума в €2,453 за литр.
Практический смысл призыва — одновременно раньше накапливать газ и снижать спрос на него. В марте 2026 года Еврокомиссия предложила ориентироваться на заполнение хранилищ к зиме на 80% вместо обычных 90%, а заблаговременная закачка, по оценке еврокомиссара, должна растянуть сезон закупок, уменьшить давление на цены и избежать ажиотажа в конце лета.
Механизм сокращения спроса уже описывался в плане ЕС от 2022 года: снижение потребления газа на 15% с августа по март предполагалось добровольным, но могло стать обязательным после объявления общеевропейской тревоги, например при полной остановке поставок из России. Среди предусмотренных тогда направлений были экономия газа при отоплении и производстве электроэнергии, повышение энергоэффективности и ускорение перехода на возобновляемые и другие низкоуглеродные источники энергии.