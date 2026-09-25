Брюссель призвал страны ЕС сократить потребление газа из-за роста цен

Руководство Евросоюза призвало страны объединения сократить потребление газа из-за роста цен на энергоносители. Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в письме главам профильных ведомств стран ЕС. С документом ознакомился Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tom Little / Reuters Фото: Tom Little / Reuters

«Я призываю вас рассмотреть возможность принять или продлить меры, которые помогут пополнить запасы (газа.— “Ъ”) или снизят потребление газа и электроэнергии настолько, насколько необходимо»,— указано в письме.

По словам Дана Йоргенсена, Евросоюз лучше подготовлен к зиме, чем в 2021 году. Однако страны ЕС должны принять дополнительные меры из-за кризиса поставок энергоресурсов, подчеркнул еврокомиссар.

Ситуация на мировом рынке энергоресурсов обострилась из-за конфликта на Ближнем Востоке. Это спровоцировало рост цен на топливо в различных регионах. Так, в Германии цена на дизель достигла в середине сентября исторического максимума в €2,453 за литр.