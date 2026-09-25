Лавров обсудил с главой МИД Индии конфликты на Украине и Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Переговоры прошли на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского МИДа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар во время встречи на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Фото: МИД России Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар во время встречи на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Фото: МИД России

Главы внешнеполитических ведомств России и Индии обсудили совместные проекты, предстоящие двусторонние контакты и события в регионе и мире, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Стороны договорились продолжить укреплять стратегическое партнерство, взаимодействовать внутри ООН, G20 и других международных площадок.

Сергей Лавров прибыл в США 23 сентября. На мероприятии он встречался с главой американского Госдепартамента Марко Рубио и главами МИД других стран. Одной из главных тем 81-й Генассамблеи ООН стал конфликт на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Туман Генассамблеи».