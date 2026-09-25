Российские боксеры выиграли медальный зачет на чемпионате Европы

Четыре российских спортсмена заняли первые места на чемпионате Европы по боксу в финальный день соревнований. Золото завоевали Чеэрав Ашалаев (в весовой категории до 80 кг), Азалия Аминева (до 65 кг), Вячеслав Рогозин (до 55 кг) и Сергей Колденков (до 70 кг).

Российские боксеры выиграли медальный зачет, взяв семь золотых медалей, пять серебряных и три бронзовые. В предыдущие дни состязаний победу в финале одержали Дмитрий Карманов (до 85 кг), Давид Суров (свыше 90 кг) и Юлия Чумгалакова (до 48 кг).

Серебряные медали взяли Баир Батлаев (до 50 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Анастасия Демурчян (до 80 кг) и Ксения Олифиренко (свыше 80 кг). Бронзовыми призерами стали Салтанат Меденовой (до 75 кг), Надежда Голубева (до 70 кг) и Анастасия Кооль (до 52 кг).

Чемпионат Европы под эгидой World Boxing состоялся в Софии. Российские спортсмены выступили с национальным флагом и гимном.