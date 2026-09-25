Акциз формирует до 85% цены пачки сигарет в России

В 2027 году власти России планируют поднять акцизы на табачную продукцию на 6,1–6,8%. Акцизы формируют около 70-85% стоимости пачки сигарет в продаже, сообщил источник «Ъ» на табачном рынке. Производители, по его словам, считают основным риском переориентацию спроса на нелегальную продукцию.

«Потребители переходят на более дешевую продукцию, которая завозится в том числе из стран ЕАЭС»,— объяснил собеседник «Ъ». Заместитель министра финансов Алексей Сазанов накануне говорил, что объем нелегального рынка табака за последние годы вырос с 9-10% до 11-12%. Российский бюджет из-за этого, по его словам, недополучает 100–120 млрд руб. При этом еще в 2015 году показатель составлял 1%.

Власти намерены предотвратить рост нелегального оборота табака с помощью лицензирования розничной продукции. Проект поправок к Налоговому кодексу предполагает увеличение акцизов на алкогольную и табачную продукцию в 2027 году на 6,1–6,8%.

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