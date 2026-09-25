Акциз формирует до 85% цены пачки сигарет в России
В 2027 году власти России планируют поднять акцизы на табачную продукцию на 6,1–6,8%. Акцизы формируют около 70-85% стоимости пачки сигарет в продаже, сообщил источник «Ъ» на табачном рынке. Производители, по его словам, считают основным риском переориентацию спроса на нелегальную продукцию.
«Потребители переходят на более дешевую продукцию, которая завозится в том числе из стран ЕАЭС»,— объяснил собеседник «Ъ». Заместитель министра финансов Алексей Сазанов накануне говорил, что объем нелегального рынка табака за последние годы вырос с 9-10% до 11-12%. Российский бюджет из-за этого, по его словам, недополучает 100–120 млрд руб. При этом еще в 2015 году показатель составлял 1%.
Власти намерены предотвратить рост нелегального оборота табака с помощью лицензирования розничной продукции. Проект поправок к Налоговому кодексу предполагает увеличение акцизов на алкогольную и табачную продукцию в 2027 году на 6,1–6,8%.
Подробнее — в материале «Ъ» «Здоровый образ денег».
Разница в акцизах создает ценовой стимул для нелегального ввоза сигарет из стран ЕАЭС. В 2021 году средневзвешенная цена пачки в России превышала 100 рублей, тогда как в Казахстане и Белоруссии составляла 67 и 35 рублей. После единовременного повышения российской ставки на 20% в 2021 году стоимость сигарет выросла на 25% год к году, по оценке, опубликованной в 2023 году.
Лицензирование привязывает право продавать табак к конкретному торговому объекту: для каждой точки нужна отдельная лицензия, а ее получение предполагает регистрацию в ГИС МТ. Однако сама лицензия не прекращает продажу контрафакта — для этого нужны контроль соблюдения требований и неотвратимость наказания. Отзыв лицензии или исключение точки из реестра рассматривались как более действенные меры, поскольку они запрещают торговлю табаком.