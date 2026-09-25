Житель ЯНАО осудили за легализацию не менее 75 мигрантов

Суд в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ; ЯНАО) вынес обвинительный приговор местному жителю за организацию незаконного пребывания в России не менее 75 иностранных граждан. Об этом сообщили в СУ СКР России по ЯНАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По данным следствия и суда, осужденный за денежное вознаграждение изготавливал налоговые декларации по форме 3-НДФЛ и бланки уведомлений о подтверждении проживания иностранных граждан или лиц без гражданства в России. Эти документы иностранцы направляли в соответствующие органы для подтверждения их якобы законного пребывания в стране.

Таким образом, фигурант обеспечил незаконное нахождение на территории России не менее 75 иностранных граждан.

Суд признал его виновным в организации незаконной миграции с использованием поддельных документов (п. «г» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и назначил один год лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. руб. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении.

Полина Бабинцева