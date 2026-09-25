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Bloomberg: Трамп призвал Зеленского встретиться с Путиным в Москве

Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН призвал украинского коллегу Владимира Зеленского поехать в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Господин Зеленский отклонил предложение, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Этот вопрос президенты США и Украины обсуждали на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 22 сентября, пишет Bloomberg. По словам источников, просьба Дональда Трампа «расстроила» Владимира Зеленского.

В Кремле, комментируя призывы Владимира Зеленского вернуться к мирным переговорам, неоднократно отмечали, что он может приехать для этого в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверял, что украинскому президенту предоставят необходимые гарантии безопасности.

Обсуждения переговоров по мирному урегулированию активизировались после визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев в начале сентября. Представители России и Украины называли ОАЭ возможным местом встречи делегаций стран при участии США.

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