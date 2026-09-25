Акцизы на алкоголь и табак в 2027 году вырастут на 6,1–6,8%
Российские власти планируют повысить акцизы на алкогольную и табачную продукцию в 2027 году на 6,1–6,8%. Это менее выраженное увеличение, чем в 2026 году, когда рост акцизов на отдельные категории алкоголя превысил 30%.
Запланированное в проекте поправок к Налоговому кодексу увеличение акцизов следующего года, по экспертным оценкам, вместе с другими факторами приведет на алкогольном рынке к росту цен на 5–10%. Для табачного рынка главным риском эксперты называют переориентацию спроса на нелегальную продукцию.
Решение в отношении крепкого алкоголя, по словам собеседника “Ъ”, не принято. «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщил об увеличении акциза в 2027 году на 6,6%, до 878 руб. за 1 л безводного спирта в подакцизном товаре. В Минфине “Ъ” оперативно не ответили.
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Для алкоголя акцизное повышение действует вместе с другими издержками: на цену напитков влияют также стоимость спирта, материалов и логистики. Поэтому изменение ставки не переводится автоматически в такой же процент роста розничной цены — итог зависит от совокупного удорожания производства и поставок.
На табачном рынке у повышения стоимости есть двойной эффект. Минфин в 2020 году называл доказанной связь между подорожанием сигарет и сокращением потребления табака, но завышенные акцизы, по оценке 2023 года, одновременно относятся к экономическим причинам появления нелегального рынка; для легальных производителей и продавцов это означает риск перетока части спроса в нелегальный сегмент.