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Дни рождения

Сегодня исполняется 62 года владельцу, председателю правления инвестиционного холдинга Finstar Олегу Бойко

Олег Бойко

Олег Бойко

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Олег Бойко

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Его поздравляет журналист, историк, директор по развитию Forbes Россия Николай Усков:

— Дорогой Олег! Это привилегия — дружить с тобой и иметь возможность время от времени поздравлять тебя с твоим днем рождения публично. Ты один из редких людей, который всегда щедро отдает себя делу, общению, празднику. Твоя жизнь похожа то на авантюрный роман, то на философскую притчу в духе известной максимы Уинстона Черчилля: «Пессимист видит трудность в каждой возможности; оптимист видит возможность в каждой трудности». Ты не умеешь быть формальным и поверхностным. Если ты чему-то уделяешь свое время, то всегда с головой. В век пустых слов и ложных сущностей это бесценно. Будь здоров и бодр!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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