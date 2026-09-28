Сегодня исполняется 62 года владельцу, председателю правления инвестиционного холдинга Finstar Олегу Бойко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Бойко

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ Олег Бойко

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Его поздравляет журналист, историк, директор по развитию Forbes Россия Николай Усков:

— Дорогой Олег! Это привилегия — дружить с тобой и иметь возможность время от времени поздравлять тебя с твоим днем рождения публично. Ты один из редких людей, который всегда щедро отдает себя делу, общению, празднику. Твоя жизнь похожа то на авантюрный роман, то на философскую притчу в духе известной максимы Уинстона Черчилля: «Пессимист видит трудность в каждой возможности; оптимист видит возможность в каждой трудности». Ты не умеешь быть формальным и поверхностным. Если ты чему-то уделяешь свое время, то всегда с головой. В век пустых слов и ложных сущностей это бесценно. Будь здоров и бодр!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»