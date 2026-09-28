Сегодня исполняется 75 лет основателю и художественному руководителю Санкт-Петербургского Дома музыки, виолончелисту, дирижеру, общественному деятелю, народному артисту РФ Сергею Ролдугину

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Сергей Ролдугин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова:

— Уважаемый Сергей Павлович! Примите мои искренние поздравления с 75-летним юбилеем! Вы непревзойденный виолончелист и дирижер, наставник, сохранивший для страны великую академическую школу. Санкт-Петербургский Дом музыки под Вашим руководством стал центром притяжения талантливой молодежи со всей страны. Ваши требовательность, искренняя преданность высокому искусству и несокрушимая энергия воспитали поколение музыкантов, достойно представляющих Россию на главных сценах мира. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, гармонии в музыке и в жизни, новых партитур и, конечно, талантливых учеников. С праздником!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»