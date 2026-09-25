Зюганов снова возглавит фракцию КПРФ в Госдуме
Фракцию КПРФ в Госдуме привычно возглавит Геннадий Зюганов, сообщили собеседники “Ъ” в партии. Его заместителем и координатором работы объединения останется Николай Коломейцев. «Перемен не планируем»,— добавил один из источников “Ъ”.
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Геннадий Зюганов возглавляет фракцию КПРФ с начала работы Госдумы первого созыва в 1994 году. Николай Коломейцев занимает пост первого зама с 2011-го. По итогам прошедших выборов КПРФ получила в Госдуме 37 мандатов — это будет самая маленькая ее фракция в истории.
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Небольшой размер фракции не лишает КПРФ институциональных каналов работы в Государственной думе. При нынешнем спикере действует порядок рассмотрения приоритетных инициатив каждой фракции, а оппозиционные объединения гарантированно получают посты в руководстве палаты и комитетов — поэтому влияние фракции определяется не только числом депутатов.
В 2021 году этот подход позволил оппозиции с 124 мандатами получить 15 из 32 комитетов, то есть больше, чем при строго пропорциональном распределении. Для КПРФ это означает сохранение возможности продвигать собственные предложения и участвовать в управлении комитетами даже при меньшей численности, хотя конкретный объем такого участия зависит от распределения должностей в новом созыве.