Зюганов снова возглавит фракцию КПРФ в Госдуме

Фракцию КПРФ в Госдуме привычно возглавит Геннадий Зюганов, сообщили собеседники “Ъ” в партии. Его заместителем и координатором работы объединения останется Николай Коломейцев. «Перемен не планируем»,— добавил один из источников “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Геннадий Зюганов возглавляет фракцию КПРФ с начала работы Госдумы первого созыва в 1994 году. Николай Коломейцев занимает пост первого зама с 2011-го. По итогам прошедших выборов КПРФ получила в Госдуме 37 мандатов — это будет самая маленькая ее фракция в истории.

Подробнее о результате коммунистов и других партий — в материале «Торжество избираемости».

Григорий Лейба