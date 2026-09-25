Минцифры предложило предустанавливать RuStore на Smart TV

Минцифры подготовило проект постановления правительства, обязывающий предустанавливать российский магазин приложений RuStore на телевизоры с функциями Smart TV (доступ к интернет-сервисам). Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Предустановка RuStore не означает, что владельцы устройств обязаны им пользоваться, его использование исключительно добровольно»,— пояснили в пресс-службе Минцифры (цитата по «Интерфаксу»). В ведомстве отмечают, что мера позволит предустанавливать на Smart TV в том числе те приложения, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV.

В июле правительство утвердило список из более чем 40 программ, разработанных в России и странах ЕАЭС, которые обязательны к предустановке на различные устройства с 2027 года. Магазин приложений RuStore, согласно распоряжению, должен быть предустановлен на гаджетах с операционными системами Android, iOS, HarmonyOS и HyperOS.