Минцифры предложило предустанавливать RuStore на Smart TV
Минцифры подготовило проект постановления правительства, обязывающий предустанавливать российский магазин приложений RuStore на телевизоры с функциями Smart TV (доступ к интернет-сервисам). Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
«Предустановка RuStore не означает, что владельцы устройств обязаны им пользоваться, его использование исключительно добровольно»,— пояснили в пресс-службе Минцифры (цитата по «Интерфаксу»). В ведомстве отмечают, что мера позволит предустанавливать на Smart TV в том числе те приложения, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV.
В июле правительство утвердило список из более чем 40 программ, разработанных в России и странах ЕАЭС, которые обязательны к предустановке на различные устройства с 2027 года. Магазин приложений RuStore, согласно распоряжению, должен быть предустановлен на гаджетах с операционными системами Android, iOS, HarmonyOS и HyperOS.
Практический смысл RuStore на телевизоре — дать пользователю единый доступ к стриминговым сервисам, приложениям телеканалов и играм. Для разработчиков это дополнительный канал распространения сервисов на Smart TV, а для VK — возможность продвигать собственные продукты, включая VK Видео, и повышать привлекательность магазина.
Такая модель уже предполагала взаимодействие с производителями телевизоров: в мае 2023 года представитель VK заявлял, что у компании есть договоренности с рядом производителей ТВ-устройств о предустановке RuStore, не раскрывая, с какими именно. В июле того же года сообщалось, что магазин вместе с другими приложениями VK будет предустанавливаться на телевизоры Razz — собственную торговую марку Wildberries.
Версия RuStore для телевизоров на Android TV была анонсирована в мае 2023 года, поэтому новое требование Минцифры опирается на ранее заявленную адаптацию магазина к телевизионной платформе.