ЦИК подвел итоги выборов депутатов Госдумы

Центризбирком (ЦИК) на заседании 25 сентября официально утвердил итоги парламентских выборов. Председатель ЦИКа Элла Памфилова выступила с докладом, в котором напомнила, что в выборах приняли участие 67,4 млн человек — рекордное за последние десять лет количество избирателей.

Несмотря на беспрецедентную эскалацию угроз — 28 млн кибератак, «прилеты» в помещения комиссий и перебои с электроснабжением,— избирательная система справилась со всеми вызовами. По словам госпожи Памфиловой, фактором обеспечения безопасности стало трехдневное голосование, а также особый порядок волеизъявления в приграничных регионах.

Отдельно глава ЦИКа выделила досрочное голосование военнослужащих в зоне СВО, для которых было создано 482 участка. В Госдуму прошли 46 ветеранов спецоперации — это более 10%.

По данным ЦИКа, «Единая Россия» (ЕР) получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» —19, «Справедливая Россия» (СР) — 17, а «Родина» — один. Кроме того, еще четыре кресла в Госдуме достались самовыдвиженцам. Для ЕР этот результат стал лучшим в истории.

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