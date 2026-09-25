За сутки от атак ВСУ один белгородец погиб, семеро ранены, включая двоих детей
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область 97 раз. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев. По его данным, в результате целенаправленной атаки в Волоконовском округе погиб мирный житель. Ранения получили семь человек, в том числе двое детей, в Белгородском, Валуйском, Волоконовском и Шебекинском округах. Состояние пострадавших детей врачи оценивают как средней степени тяжести.
Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ
Как уточнили в региональном оперативном штабе, погибший получил смертельные ранения в районе поселка Пятницкое Волоконовского округа — БПЛА нанес удар по грузовому автомобилю. В результате атаки еще один человек получил ранения и продолжает лечение амбулаторно. В селе Никольское Белгородского округа дрон ударил по автобусу, в результате чего пострадала мирная жительница. Она самостоятельно обратилась в больницу, где у нее диагностировали акубаротравму. Лечение проходит дома. В районе села Посохово Валуйского округа мирный житель получил ранение вследствие детонации взрывного устройства. Он лечится амбулаторно. В Шебекино Шебекинского округа в результате атак дронов пострадали три человека. Восьмилетнего мальчика госпитализировали в детскую областную клиническую больницу, еще два человека проходят амбулаторное лечение. В селе Маломихайловка при детонации FPV-дрона пострадал 14-летний подросток, он находится в стационаре.
За прошедшие сутки ВСУ ударили по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Чернянскому и Шебекинскому округам. Всего зафиксировано шесть обстрелов с применением артиллерии и авиации, а также четыре случая сброса взрывных устройств с беспилотников. Средствами ПВО подавлено 169 БПЛА.
За предыдущие сутки Белгородская область подверглась 33 атакам ВСУ. Никто не пострадал.