Новые платные участки вводятся на трассах М-4 «Дон» и М-12 «Восток»

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области появится новый платный участок, следует из распоряжения правительства. Речь идет об участке 933-1024 км, расширение которого до шести полос началось в 2025 году и закончится ориентировочно в 2027 году. На эти работы выделялось более 100 млрд. руб. Тарифы и сроки введения платы пока неизвестны. Доходы от взимания платы направят на содержание трассы, работу службы аварийных комиссаров и возврат привлеченных для строительства инвестиций, пояснили в Минтрансе.

Другим распоряжением вводится дополнительный платный участок в составе трассы М-12 «Восток» в Татарстане — от обхода Казани до М-7 «Волга». Проезд непосредственно по этому участку будет бесплатным, следует из разъяснений Минтранса, но если водитель поедет по нему и дальше свернет на М-12, то заплатит за проезд сразу по двум участкам и, судя по всему, по повышенному тарифу. Цены пока неизвестны. Все доходы от сбора платы направляются на содержание и обеспечение движения на автодороге, сообщили в Минтрансе.

За первые шесть месяцев 2026 года доходы от сбора платы за проезд по платным участкам «Автодора» выросли на 22% год к году - до 74,4 млрд руб. За первый квартал госкомпания собрала плату в размере 30,8 млрд руб., что на 22,7% больше, чем в прошлом году. В этот период госкомпания провела очередную индексацию тарифов. Во втором квартале сборы достигли 43,6 млрд руб., что на 21,4% больше год к году.

Иван Буранов