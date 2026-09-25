В Ульяновске при атаке БПЛА пострадали 12 человек и частично обрушился дом

В Ульяновске число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников увеличилось до 12. Трое из них госпитализированы. Остальным девяти, среди которых двое подростков, оказывается амбулаторная помощь. Повреждены шесть многоквартирных домов, один из которых частично обрушился. В большинстве зданий выбиты стекла.

«Осмотрел масштабы разрушений. Дал поручение Министерству ЖКХ и администрации Ульяновска просчитать ущерб и максимально быстро мобилизовать рабочие бригады для восстановления всех пострадавших объектов. Приступить к ремонтным работам наши специалисты смогут после того, как на месте отработают саперные группы», — написал губернатор региона Алексей Русских в Telegram-канале.

О массированной атаке глава города сообщил около 05:00 мск. Ее целью могло стать одно из промышленных предприятий, уточнил он. К 07:00 мск режим беспилотной опасности был снят. Возле многоквартирных домов работают экстренные службы для устранения последствий. Открыты два пункта временного размещения.