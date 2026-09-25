Сергей Юров покинул пост главы Балашихи
Глава городского округа Балашиха Сергей Юров сложил полномочия из-за перехода на работу в Госдуму. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
«Это были интересные, важные девять лет моей жизни. Я не прощаюсь с Балашихой. Уверен, что мы и дальше будем вместе развивать наш любимый город»,— написал господин Юров. Впервые он был избран главой округа в 2017 году, а в 2022-м — переизбран на второй срок.
Сергей Юров участвовал в выборах депутатов Госдумы от «Единой России» по Балашихинскому одномандатному округу № 118 и набрал 55,98% голосов. В качестве депутата он пообещал заниматься уже начатыми проектами и «делать все для улучшения качества жизни людей городских округов Балашихи и Реутова».
Выборы депутатов Госдумы проходили с 18 по 20 сентября. «Единая Россия» получила 349 мандатов из 445, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — один, самовыдвиженцы — четыре. Итоговая явка составила 59,8%, превысив результаты предыдущих трех избирательных кампаний.
После вступления в силу 19 июня 2025 года нового федерального закона о местном самоуправлении глав муниципалитетов назначает непосредственно глава региона. Поэтому смена руководителя округа переводит вопрос о следующем главе в региональный контур управления, а не обязательно на новые прямые муниципальные выборы.
Полномочия губернатора не ограничиваются назначением: он может вынести главе предупреждение, объявить выговор или отрешить его от должности за ненадлежащее исполнение переданных региональных полномочий и систематический срыв показателей эффективности деятельности органа местного самоуправления.