«Единая Россия» получила 349 мест в Госдуме
ЦИК утвердил результаты выборов депутатов Госдумы
По результатам выборов в Госдуму партия «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — 1, самовыдвиженцы — 4. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании по утверждению результатов выборов.
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
В процентном отношении «Единая Россия» набрала 58,21%, КПРФ — 13,47%, ЛДПР — 8,88%, «Новые люди» — 7,82%, «Справедливая Россия» — 5,34%. По одномандатным округам «Единая Россия» получила 209 из 225 мест. Итоговая явка составила 59,8% избирателей (67,4 млн человек).
Что касается самовыдвиженцев, получивших мандаты, то речь идет о вице-губернаторе Липецкой области Сергее Курбатове, бывшем губернаторе Ярославской области Анатолии Лисицыне, замглавы правительства Ставропольского края Илье Дроздове и заместителе министра здравоохранения Дагестана, участнике СВО Магомеде Валихове.
Произошла ошибка загрузки карты итогов выборов.
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Выборы депутатов
Выборы депутатов
Полученный партией результат превышает порог конституционного большинства — более 300 мандатов — на 49 мест. Поэтому «Единая Россия» сохраняет возможность опираться на собственное большинство в Госдуме без привлечения голосов других фракций.
На выборах 2021 года партия получила 324 места из 450 и также сохранила конституционное большинство. Нынешний результат означает увеличение ее представительства по сравнению с составом палаты, сформированным по итогам тех выборов, на 25 мандатов.