«Единая Россия» получила 349 мест в Госдуме

По результатам выборов в Госдуму партия «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — 1, самовыдвиженцы — 4. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании по утверждению результатов выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В процентном отношении «Единая Россия» набрала 58,21%, КПРФ — 13,47%, ЛДПР — 8,88%, «Новые люди» — 7,82%, «Справедливая Россия» — 5,34%. По одномандатным округам «Единая Россия» получила 209 из 225 мест. Итоговая явка составила 59,8% избирателей (67,4 млн человек).

Что касается самовыдвиженцев, получивших мандаты, то речь идет о вице-губернаторе Липецкой области Сергее Курбатове, бывшем губернаторе Ярославской области Анатолии Лисицыне, замглавы правительства Ставропольского края Илье Дроздове и заместителе министра здравоохранения Дагестана, участнике СВО Магомеде Валихове.