Путин предложил делиться с другими странами опытом программы «Пушкинской карты»
Россия готова делиться с другими странами успешными наработками в сфере культуры, в том числе проектом «Пушкинской карты», заявил президент Владимир Путин. По его словам, модель программы легко адаптируется для других стран.
«Можно менять номинал, возрастные рамки, список учреждений, сохраняя принцип — прямой доступ к культуре и свобода выбора»,— сказал Владимир Путин на XII Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.
Российский президент подчеркнул, что «Пушкинская карта» позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, кинопоказы, театры и концерты. Тем самым программа «встраивает культуру в повседневность школьников и студентов», добавил Владимир Путин.
Проект «Пушкинская карта» был запущен по инициативе президента в августе 2021 года. Баланс карты пополняется государством 1 января каждого года. Сейчас ее лимит составляет 5 тыс. руб. В июле Минкультуры предложило увеличить эту сумму до 7 тыс. руб. и расширить программу на цирки.
«Пушкинская карта» устроена не как прямое увеличение финансирования учреждений: государство заранее зачисляет субсидию на виртуальную карту, а потратить ее можно только на билеты. Молодой посетитель сам выбирает площадку, поэтому деньги следуют за спросом, а учреждения получают возможность конкурировать за аудиторию и видеть, какие из них востребованы.
Практический эффект проявился и в доходах организаций. По оценке художественного руководителя Никитинского театра, программа дала учреждениям новую аудиторию и дополнительный заработок. В Удмуртии учреждения культуры получили 132,4 млн руб. по программе за 2023 год и 52,7 млн руб. в первом квартале 2024 года.
Переносу такой модели необходимы ограничения на использование субсидии: снять деньги с карты или вывести средства нельзя, поскольку государственная субсидия предназначена исключительно для культурных мероприятий, а операции ограничены покупкой и возвратом билетов. Несмотря на эти ограничения, вскоре после запуска мошенники скупали карты и оформляли вымышленные события. В 2024 году, по утверждению собеседника «Ъ», из программы из-за мошенничеств отключили частный сектор, оставив мероприятия Минкульта.