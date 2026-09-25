Путин предложил делиться с другими странами опытом программы «Пушкинской карты»

Россия готова делиться с другими странами успешными наработками в сфере культуры, в том числе проектом «Пушкинской карты», заявил президент Владимир Путин. По его словам, модель программы легко адаптируется для других стран.

«Можно менять номинал, возрастные рамки, список учреждений, сохраняя принцип — прямой доступ к культуре и свобода выбора»,— сказал Владимир Путин на XII Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Российский президент подчеркнул, что «Пушкинская карта» позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, кинопоказы, театры и концерты. Тем самым программа «встраивает культуру в повседневность школьников и студентов», добавил Владимир Путин.

Проект «Пушкинская карта» был запущен по инициативе президента в августе 2021 года. Баланс карты пополняется государством 1 января каждого года. Сейчас ее лимит составляет 5 тыс. руб. В июле Минкультуры предложило увеличить эту сумму до 7 тыс. руб. и расширить программу на цирки.