РСПП предложил не требовать от энергокомпаний сокращения выбросов на 50%
РСПП направил главе Минприроды Александру Козлову свои предложения по изменению закона о проведении эксперимента по квотированию выбросов в рамках федпроекта «Чистый воздух» (письмо есть у “Ъ”). Напомним, в 2026 году завершается первый этап эксперимента «Чистый воздух» в 12 крупнейших промышленных городах, где требуется снизить выбросы на 20% к уровню 2017 года. С 2023 году стартовала вторая волна эксперимента — подключилось 29 городов, в которых загрязнения к 2036 году должны сократиться вдвое к уровню 2020-го. Промышленники «новых» городов должны сократить выбросы на 50% — для них устанавливаются квоты выбросов загрязняющих веществ. За их превышение планируется ввести оборотные штрафы.
Прежде всего РСПП предлагает сделать исключение для энергокомпаний—участников эксперимента и не требовать от них сокращения выбросов на 50% из-за значительной финансовой нагрузки (объем необходимых для выполнения квот вложений оценивается в 1,5 трлн руб.) при небольшом экологическом эффекте. Так, по мнению бизнеса, необходимо освободить от квот новые генерирующие мощности (введенные после 2020 года) энергетических предприятий.
Подробнее — в материале «Ъ» «Квоты с поправкой на отрасль»
Квоты в эксперименте рассчитываются не отвлеченно для всего предприятия: сначала определяются загрязняющие вещества, источники, влияющие на превышение нормативов в конкретном городе, и точки квотирования. Для достижения установленных показателей предприятия должны модернизироваться, поэтому выбор источников выбросов напрямую определяет состав и стоимость обязательных мероприятий.
Для ТЭС при растущем энергопотреблении предлагается учитывать концентрацию загрязняющих веществ, а не только их общий объем: увеличение выработки само по себе может повышать объем выбросов. Планы сокращения выбросов предлагают утверждать после определения источников возмещения затрат, чтобы экологические требования выполнялись с наименьшими расходами; иначе формальное достижение квот не гарантирует снижения загрязнения в городах.