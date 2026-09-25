Индекс промышленного производства в Свердловской области снизился на 7,5%

Индекс промышленного производства в Свердловской области за январь–август 2026 года составил 92,5% к аналогичному периоду прошлого года. Таким образом, объем промпроизводства снизился на 7,5%, следует из данных Свердловскстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В обрабатывающих производствах индекс составил 91,9% к аналогичному периоду прошлого года, то есть выпуск сократился на 8,1%. В добыче полезных ископаемых показатель снизился на 9,1%. При этом производство и распределение электроэнергии, газа и пара выросло на 3,4%.

Положительная динамика за январь–август 2026 года отмечена в производстве резиновых и пластмассовых изделий — рост на 44,6%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 37,7%, табачных изделий — на 35,7%. Производство продукции из древесины выросло на 10,5%, пищевых продуктов — на 6,9%.

Снижение за январь–август 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года зафиксировано в производстве текстильных изделий — на 31,7%, прочих готовых изделий — на 19%, электрического оборудования — на 18,7%. Производство машин и оборудования сократилось на 11,7%, металлургическое производство — на 10%.

Полина Бабинцева