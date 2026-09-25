20-летнюю белгородку осудили за повторную демонстрацию нацистской символики

Октябрьский районный суд Белгорода приговорил 20-летнюю жительницу города к 360 часам обязательных работ с лишением права заниматься администрированием сайтов на 2 года. Она признана виновной в пропаганде и публичном демонстрировании символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). По данным картотеки суда, фигуранткой является Виктория Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Летом 2025 года жительница Белгорода разместила в своем канале в мессенджере фотографию с символикой движения «Арестантское уголовное единство» (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ) с целью его пропаганды.

Установлено, что ранее осужденная уже привлекалась к административной ответственности за демонстрацию нацистской символики в своем канале в интернете.

Приговор пока не вступил в законную силу.

В апреле 2026 года Советский районный суд Воронежа приговорил экс-студента Семилукского политехнического колледжа Романа Мальцева к одному году исправительных работ за демонстрацию нацистской, а также символики «Международного движения сатанизма» (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). Поводом послужили посты воронежца в соцсети «Вконтакте». Это первый в России приговор, связанный с демонстрацией сатанистской символики.

Кабира Гасанова