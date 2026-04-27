В Воронеже вынесли первый в РФ приговор по делу о символике запрещенного сатанизма

Советский районный суд Воронежа приговорил студента Семилукского политехнического колледжа Романа Мальцева к одному году исправительных работ за демонстрацию нацистской символики (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ, до четырех лет лишения свободы), а также символики «Международного движения сатанизма» (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). Поводом послужили посты воронежца в соцсети «Вконтакте», следует из решения суда. Это первый приговор в России, связанный с демонстрацией сатанистской («Международное движение сатанизма» признано экстремистской организацией и запрещено в РФ) символики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным суда, в 2025 году Роман Мальцев сделал пост на своей странице с изображением Адольфа Гитлера. Затем студент опубликовал свою фотографию в черной кофте с пентаграммой, содержащей символику экстремистской и запрещенной в РФ организации «Международное движение сатанистов». Кофту у Мальцева изъяли во время обысков.

В решении говорится, что фигурант признал вину, но отказался от дачи показаний. При этом в ходе предварительного следствия он заявлял, что ему «близки» идеи нацизма и сатанизма («Международное движение сатанизма» признано экстремистской организацией и запрещено в РФ).

«В детстве он стал интересоваться вероисповеданием, в 12 лет прочитал Библию. Его данное религиозное течение не заинтересовало, после чего он стал атеистом. В жизни он видел противоправное поведение приезжих граждан, после чего его заинтересовало движение нацизма, в частности его вдохновитель Адольф Гитлер»,— отмечают в суде.

Свидетели, знакомые с подсудимым, в ходе следствия пояснили, что Роман Мальцев в 2025 году получил квартиру от государства как сирота и работал на заводе железобетонных конструкций. Они охарактеризовали фигуранта как «скинхеда» и «приверженца идей сатанизма» («Международное движение сатанизма» признано экстремистской организацией и запрещено в РФ).

В 2023 году Семилукский райсуд привлекал студента к административной ответственности за демонстрацию символики запрещенного в РФ международного движения «Колумбайн» (признано террористической организацией). Ему был назначен штраф. В 2024-м Романа Мальцева оштрафовали еще раз — за демонстрацию нацистской символики.

В ноябре 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что жителя Липецкой области оштрафовали за мем из сообщества «Страдающее средневековье». Липчанин репостнул изображение девочки, держащей в руках демоническое козлоподобное существо с подписью «Мама, это Саша. Он хороший». Ранее оно было признано символикой организации «Международное движение сатанистов» (признана экстремистской и запрещена в РФ)

Егор Якимов