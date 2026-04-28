Штрафам сбавили обороты

Белый дом намерен смягчить правила расчета штрафов с промышленников, не соблюдающих квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Согласно одобренным правительственной комиссией по законопроектной деятельности поправкам, суммы будут рассчитываться не от общей выручки всей компании, а пообъектно. Кроме того, размеры штрафов увязаны с отраслевой принадлежностью предприятия — с их заметным снижением для субъектов естественных монополий. Однако и в таком переработанном виде вводимые нормы не нравятся Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) — предпринимали говорят о нарушении базовых принципов административного наказания: его соразмерности и равенства всех перед законом.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки (есть у “Ъ”) ко второму чтению законопроекта о штрафах за несоблюдение квот выбросов загрязняющих веществ, установленных для предприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух», сообщил “Ъ” источник, знакомый с документом. Речь идет о проекте закона, который был одобрен Госдумой в первом чтении в 2024 году и вызвал возражения у РСПП. Оборотные штрафы для нарушителей в нем предложено исчислять в процентах от годовой выручки всей компании. За превышение квоты в пределах до 10% предусмотрен штраф в 0,1–0,2% от выручки, до 25% — 0,2–0,5% от выручки (но не менее 2 млн руб.), в пределах 25–50% — штраф в 0,5–1% (не менее 3 млн руб.), 50–75% — 2–3% от выручки (4 млн руб.), более 75% — штраф 4–5% от выручки (не менее 5 млн руб.)

Проект «Чистый воздух» направлен на снижение выбросов загрязняющих веществ. В 2020 году в него вошли 12 крупных промышленных городов, с 1 сентября 2023 года — еще 29. До конца 2026 года первым 12 участникам необходимо уменьшить выбросы не менее чем на 20% от уровня 2017 года, новым — до конца 2030-го сократить вдвое к уровню 2020 года.

Одобренными сейчас поправками штрафы предложено брать не со всей компании (промышленные холдинги, как правило, имеют сложную структуру), а с конкретного объекта—нарушителя квот на выбросы. Также наказание дифференцируют в зависимости от отраслевой принадлежности компании и особенностей расчета ее выручки. Это «позволит более точно соразмерить наказание с масштабом экологического правонарушения на конкретном объекте», говорится в комментарии к поправкам. Так, в электроэнергетике и теплоснабжении штрафы будут рассчитывать исходя из выручки на конкретном объекте на основе объема отпущенной энергии и регулируемого тарифа. Для оптовых продавцов моторного топлива — из выручки на квотируемом объекте, для угольщиков — из выручки при реализации добытого или обогащенного угля также на конкретном предприятии.

Согласно поправкам, для субъектов естественных монополий (транспортировка нефти и газа по трубопроводам, железнодорожные перевозки, передача электро- и теплоэнергии, водоснабжение и водоотведение) штрафы будут в десять раз ниже — 0,01–0,02% выручки компании. Также предлагается ввести потолок наказания: если предприятие нарушило квоты на нескольких объектах, штраф не может превышать 5% от выручки в общем случае и 0,5% (1 млрд руб.) — для субъектов естественных монополий.

Отметим, что и после доработки нормы о штрафах не нравятся объединению крупных предпринимателей РСПП. Как сказали “Ъ” в РСПП, если поправки будут приняты в предложенном виде, это нарушит базовые принципы административного наказания: равенства всех перед законом (размер штрафа различается в зависимости от отрасли) и соразмерности наказания (даже незначительные отклонения от квот создают риски миллионных штрафов).

В Минприроды “Ъ” пояснили, что при подготовке поправок была проанализирована ситуация на всех предприятиях—владельцах квотируемых объектов и особое внимание было уделено субъектам естественных монополий. В частности, выделение тепло- и электроэнергетики в ведомстве объяснили тем, что экономика позволяет четко локализовать формирование выручки на конкретном объекте генерации. В министерстве отметили, что «предлагаемая градация делает систему штрафов экономически обоснованной» — она нацелена на то, «чтобы предприятия направляли средства на реальную экологическую модернизацию и достижение квот, а не перекладывали многомиллиардные штрафы в тарифы для населения».

«Законодатель ушел от штрафов от общей выручки компании к более мягкому пообъектному расчету»,— отмечает руководитель проектов компании Strategy Partners Анна Васильева. Однако, говорит эксперт, в число «льготников», получивших дополнительное смягчение (пониженные ставки и сниженный потолок), не попали некоторые подотрасли обрабатывающего сектора (например, металлурги и целлюлозно-бумажные комбинаты) — отдельно речи о них в документе не идет. «Для них действует общий пообъектный подход, но без специальных послаблений»,— отмечает Анна Васильева.

Анна Королева