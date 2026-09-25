В Нижнем Тагиле рабочий погиб из-за обрушения грунта при строительстве цеха

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего при обрушении грунта в Нижнем Тагиле (Свердловская область), сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным следствия, 17 сентября на участке местности строящегося цеха на территории одного из предприятий при строительных работах произошло обрушение грунта в траншее, в результате чего погиб 42-летний рабочий.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

«Погибший трудился монтажником железобетонных конструкций на одном из коммерческих предприятий. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, в качестве наказания предусматривает, в том числе и лишение свободы на срок до пяти лет»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за организацию и соблюдение требований безопасности при проведении работ.

Полина Бабинцева