Алиханов: АвтоВАЗ последние пять лет работает без убытков
Глава Минпромторга Алиханов: «АвтоВАЗ» пять лет подряд работает без убытков
АвтоВАЗ последние пять лет получает прибыль и работает без убытков, сообщил министр промышленности и торговли России, председатель совета директоров автоконцерна Антон Алиханов.
«Пять лет, как АвтоВАЗ работает без убытков, показывает прибыль. И это очень важно, хотя эти пять лет были очень сложными»,— сказал господин Алиханов на церемонии запуска серийного производства кроссовера Lada Azimut (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что концерн за это время выпустил несколько новых моделей, и призвал постараться поддерживать такой высокий темп.
Последние несколько лет АвтоВАЗ не публиковал финансовую отчетность, отмечая лишь ее положительную динамику. По итогам первых шести месяцев 2026 года компания отчиталась о получении чистой прибыли. Компания планирует направить ее на инвестиции, объем которых в этом году должен составить 40 млрд руб.
Подтвержденные факторы прибыльности прослеживаются в отчетности самого концерна: положительный результат первого полугодия 2026 года компания объясняла ростом объемов производства на 3,3% год к году и выполнением плана продаж. Таким образом, прибыльность держится на наращивании выпуска и соблюдении продажных планов, а не на разовых эффектах.
При этом прибыль напрямую не превращается в финансовую свободу. В 2025 году, по оценке руководства, масштабная инвестиционная программа не позволила автопроизводителю сократить долг, хотя уровень заимствований оценивался как выросший некритично.
Долговая нагрузка связана с самой моделью развития: рост кредиторской задолженности объясняли тем, что приходится параллельно запускать новые модели и обеспечивать производство оборотными средствами для выполнения обязательств перед поставщиками комплектующих. То есть способность финансировать инвестиции из прибыли ограничена потребностью в оборотном капитале на одновременный запуск нескольких моделей.