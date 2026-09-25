Алиханов: АвтоВАЗ последние пять лет работает без убытков

АвтоВАЗ последние пять лет получает прибыль и работает без убытков, сообщил министр промышленности и торговли России, председатель совета директоров автоконцерна Антон Алиханов.

«Пять лет, как АвтоВАЗ работает без убытков, показывает прибыль. И это очень важно, хотя эти пять лет были очень сложными»,— сказал господин Алиханов на церемонии запуска серийного производства кроссовера Lada Azimut (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что концерн за это время выпустил несколько новых моделей, и призвал постараться поддерживать такой высокий темп.

Последние несколько лет АвтоВАЗ не публиковал финансовую отчетность, отмечая лишь ее положительную динамику. По итогам первых шести месяцев 2026 года компания отчиталась о получении чистой прибыли. Компания планирует направить ее на инвестиции, объем которых в этом году должен составить 40 млрд руб.