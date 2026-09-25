Волгоградский губернатор отказался от мандата в Госдуме

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отказался уходить в Гос думу. Об этом стало известно на заседании регионального политсовета, сообщает V1.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Волгоградской области Фото: Администрация Волгоградской области

По данным источника, во время заседания господин Бочаров подписал отказ от мандата. «Андрей Бочаров продолжает оставаться губернатором Волгоградской области», — уточнил собеседник издания. Отмечается, что в прошлом созыве Андрей Бочаров, возглавивший партийный список на выборах в Госдуму, также отказался от мандата после оглашения результатов.

Сегодня также стало известно об отставке мэра Волгограда Владимира Марченко. Депутаты гордумы приняли его досрочное сложение полномочий в связи с избранием в Госдуму IX созыва. Врио главы города с 26 сентября станет Шафран Тепшинов.

Нина Шевченко