The Athletic: «Манчестер Сити» признан виновным в нарушениях финансовых правил

«Манчестер Сити» признан виновным «почти по всем пунктам» обвинения, связанного с нарушениями финансовых правил. Об этом сообщает издание The Athletic со ссылкой на неназванное лицо, знакомое с ситуацией, но не уполномоченное делать публичные заявления.

Всего в отношении «Манчестер Сити» было выдвинуто 115 обвинений. Вина клуба, по данным источника, была доказана по 114 пунктам. Наказание пока не определено, разбирательство продолжается. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» могут грозить самые жесткие спортивные санкции, вплоть до исключения из элитного дивизиона и лишения титулов. Ожидается, что клуб подаст апелляцию.

Представитель «Манчестер Сити» заявил, что «многие важные этапы» процесса, проходящего «в условиях строгой конфиденциальности», «еще предстоит завершить». При этом позиция клуба, по его словам, остается неизменной: он отвергает все обвинения.

О начале расследования в феврале 2023 года сообщила Английская премьер-лига (АПЛ). Она поручила рассмотрение дела независимой комиссии. Нарушения, о которых идет речь в деле, были допущены «Манчестер Сити» в период с 2009 по 2018 год. Речь в том числе идет о несоответствии нормам финансового fair play Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), оформлении трансферов в обход регламента и предоставлении недостоверной отчетности.

Скандал, связанный с предполагаемыми финансовыми нарушениями «Манчестер Сити», стартовал в 2018 году с серии публикаций в журнале Der Spiegel. Он поделился результатами расследования, проведенного вместе с Football Leaks. В нем рассматривалось несколько эпизодов, связанных с покупкой игроков, не достигших 16-летнего возраста, а также схема выплаты «серой» зарплаты главному тренеру Роберто Манчини.

Арнольд Кабанов